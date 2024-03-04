В Кировской области полицейские раскрыли дистанционное мошенничество, совершенное по схеме «Родственник в беде»

Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Лузский» совместно с сотрудниками 5 отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области задержали подозреваемого в совершении дистанционного мошенничества по схеме «Родственник в беде».
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