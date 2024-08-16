Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Специалисты Росатома разрезали лазером 40-метровые краны.

Специалисты Росатома разрезали лазером 40-метровые краны.

Для демонтажа высотных металлоконструкций (кранов-перегружателей), выведенных из эксплуатации, впервые был использован мобильный лазерный комплекс (МЛК) Росатома.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да есть. &quot;Гасят&quot; оптические и прочие датчики но не более.
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21 час.
Александр Симаков
У Вас в конце 80-х, когда Вы учились на подготовительных курсах,  ни компьютера не было, ни мобильного телефона. И вот сейчас, тыкая пальцем в клавиатуру компьютера,  Вы оперируете своими познаниями конца 80-х?!  Вам на подготовительных курсах, вероятно, не рассказывали, что ещё в 1964 году в СССР стартовали программы по созданию боевых лазеров  Терра и Омега. В рамках программы &quot;Омега&quot; советские военные успешно поразили самолётную мишень. А в США  в 1985 году лазер выходной мощностью 2,2 мегаватта разрушил  закрепленную в километре от него баллистическую ракету. Много воды с тех пор утекло.  А возвращаясь в теме компьютеров, можно заметить, что первые ЭВМ занимали несколько этажей зданий. Сейчас Вы носите в кармане гигабайты информации. 😀 P.S Наши политики и учёные уже неоднократно заостряли внимание на том, что в России создано оружие НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ.  P.P.S.  Интресная у Вас позиция: &quot;Пока сам не увижу...&quot;, но она не нова.  Библейский Фома был первым, кто сказал: &quot;Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю&quot;. 😀
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19 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Так что пока лично или на достаточно хорошем видео не увижу сей процесс, буду говорить как Станиславский&quot;. ============================================== https://rutube.ru/video/0e3f44ce153f258b116afd4abc7afebc/
Мобильный лазерный технологический комплекс
RUTUBE
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19 час.

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