Специалисты Росатома разрезали лазером 40-метровые краны.

Александр Симаков

У Вас в конце 80-х, когда Вы учились на подготовительных курсах, ни компьютера не было, ни мобильного телефона. И вот сейчас, тыкая пальцем в клавиатуру компьютера, Вы оперируете своими познаниями конца 80-х?! Вам на подготовительных курсах, вероятно, не рассказывали, что ещё в 1964 году в СССР стартовали программы по созданию боевых лазеров Терра и Омега. В рамках программы "Омега" советские военные успешно поразили самолётную мишень. А в США в 1985 году лазер выходной мощностью 2,2 мегаватта разрушил закрепленную в километре от него баллистическую ракету. Много воды с тех пор утекло. А возвращаясь в теме компьютеров, можно заметить, что первые ЭВМ занимали несколько этажей зданий. Сейчас Вы носите в кармане гигабайты информации. 😀 P.S Наши политики и учёные уже неоднократно заостряли внимание на том, что в России создано оружие НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ. P.P.S. Интресная у Вас позиция: "Пока сам не увижу...", но она не нова. Библейский Фома был первым, кто сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю". 😀