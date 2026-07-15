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Женская НБА. «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт»

В ранних матчах «Чикаго» сыграет с «Сиэтлом», «Миннесота» встретится с «Лос-Анджелесом». Женская НБА  Регулярный чемпионат Чикаго – Сиэтл 15 июля .

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