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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Юран: «Наконец-то «Золотой мяч» вручали не по раскруткам, а по критериям, которыми обладает Родри» 

«Еще до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звездам и тем, кто много забивает.

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