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Советник главы ДНР сообщил об уничтожении Abrams под Авдеевкой

Советник главы ДНР сообщил об уничтожении Abrams под Авдеевкой

Global Look Press/Jörg Hüttenhölscher via www.imag/www.imago-images.de Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в своей Telegram-канале 10 марта сообщил об уничтожении еще одного американского танка Abrams близ поселка Бердычи под Авдеевкой.

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