Советник главы ДНР сообщил об уничтожении Abrams под Авдеевкой

Global Look Press/Jörg Hüttenhölscher via www.imag/www.imago-images.de Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в своей Telegram-канале 10 марта сообщил об уничтожении еще одного американского танка Abrams близ поселка Бердычи под Авдеевкой.