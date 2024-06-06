Белоусов ясно дал понять Казахстану, что пришло время наконец определиться с кем он. Перед Токаевым стоит очень непростой выбор

" Игру в многовекторность, связанную с желанием республики усидеть на двух стульях, пора заканчивать." - многожопость до добра не доводит!

Ваша Светлость

Дали урюкам независимость, а что с ней делать не научили... Это жестоко по отношению к казахам, точикам и прочим гыргызам, они же как малые дети, им что в руки не дай всё в рот тянут. Эксперимент по выпуску животных на свободу считаю проваленным, они просто обречены на ужасные страдания...