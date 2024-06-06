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Белоусов ясно дал понять Казахстану, что пришло время наконец определиться с кем он. Перед Токаевым стоит очень непростой выбор

Белоусов ясно дал понять Казахстану, что пришло время наконец определиться с кем он. Перед Токаевым стоит очень непростой выбор

Интересная жизнь с Vera Star Фото: astanatv.kz На встрече глав оборонных ведомств ОДКБ глава российского ведомства Андрей Белоусов по сути поставил принимающую сторону, Казахстан, перед выбором в каком направлении двигаться.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot; Игру в многовекторность, связанную с желанием республики усидеть на двух стульях, пора заканчивать.&quot; - многожопость до добра не доводит!
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21 час.
Ваша Светлость
Дали урюкам независимость, а что с ней делать не научили... Это жестоко по отношению к казахам, точикам и прочим гыргызам, они же как малые дети, им что в руки не дай всё в рот тянут. Эксперимент по выпуску животных на свободу считаю проваленным, они просто обречены на ужасные страдания...
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20 час.

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