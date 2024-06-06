Белоусов ясно дал понять Казахстану, что пришло время наконец определиться с кем он. Перед Токаевым стоит очень непростой выбор

Интересная жизнь с Vera Star Фото: astanatv.kz На встрече глав оборонных ведомств ОДКБ глава российского ведомства Андрей Белоусов по сути поставил принимающую сторону, Казахстан, перед выбором в каком направлении двигаться.
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