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Царьград

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Сайт "Миротворец" внес сына Нестора Шуфрича в свою базу данных

Сайт "Миротворец" внес сына Нестора Шуфрича в свою базу данных

Сын депутата Рады Нестора Шуфрича оказался в базе "Миротворца". Сайт обвиняет его в дезертирстве. Шуфрич был арестован в сентябре 2023 года за госизмену, в апреле 2026 года его отправили под домашний арест.

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