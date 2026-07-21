Сайт "Миротворец" внес сына Нестора Шуфрича в свою базу данных

Сын депутата Рады Нестора Шуфрича оказался в базе "Миротворца". Сайт обвиняет его в дезертирстве. Шуфрич был арестован в сентябре 2023 года за госизмену, в апреле 2026 года его отправили под домашний арест.
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