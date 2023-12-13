Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что наглое поведение Владимира Зеленского в американском конгрессе стало ошибкой и погубило шансы Украины на получение большей помощи со стороны Соединённых Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии