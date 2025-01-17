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\Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Водник» встретится с «Саянами», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап 18 января СКА-Нефтяник – Кузбасс – 6.00   Байкал-Энергия – Енисей – 8.

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