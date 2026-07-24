Спустя полтора года после удара по заводу "Луч" на Украине прозвучали признания, которые расходятся с прежними представлениями о случившемся.
"Вы же понимаете, это не простые рабочие": На Украине заявили о ликвидации 38 инженеров-ракетчиков
Комментарии
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Т
Тамара
Почему же не бьют, очень даже бьют. Они же либо в гейропах, либо в бункерах.
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1 м.
Dmitry Nikitin
Считаная игра с обеих сторон. Тотальное предательство. Плановая зачистка мужиков репродуктивного возраста. Хорошо спланированный геноцид славян. Так что мешает ПЛАНОВО зачистить гейропу и америку? Все кукловоды поименно известны, локации тоже. Ан нет, шкурный интерес есть у всех, играют по правилам. Нужно было евреям и америкосам зачистить верхушку Ирана, сделали, ни одна сука в мире рот не раскрыла.
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1 м.
Александр Каблучко
Слишком сильно наши суки сроднились с ихними суками. Не война, а сплошной договорняк. Бизнес и ничего личного. Ебнуться, через 3.5 года войны Укронафта прекратила перекачку углеводородов на воюющий с нами Запад и все возмутились. До этого ВСЕ были довольны. Сколько пацанов за это время положили. Недавно говорилка заявила, что мы соблюдаем свои обязательства по перекачке газа по отремонтированной свидомыми трубе Дружба. А тут еще наглосаксы сняли ограничения на закупку ГСМ, произведенных из нашей нефти ввиду надвигающегося кризиса. И на форуме в Питере прозвучало – мы готовы хоть сейчас открыть кран и начать поставку газа по уцелевшей трубе. А сами сейчас сидим без бензина. На некоторых заправках АИ-95 по 145 руб. Друг из Севастополя звонил, у них с рук АИ-95 по 500 руб. толкают. Дожили! Еб вашу, мы воюем или торгуем с милым добрым Западом. Большего скотства и подлости по отношению к гибнущим в тылу и на ЛБС представить трудно. Хоть один там наверху заикнулся о прямом сотрудничестве с нашими врагами равном измене Родине? Хотя какая у них Родина –бабки! Вот ОНИ и принимают решения. Кого, куда и когда!
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3 н.
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