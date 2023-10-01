В столице Польши проходит многотысячный марш оппозиции

Многотысячный марш польский оппозиции проходит сегодня в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости. К акции протеста «Марш миллиона сердец» против политики правящей партии призвал экс-председатель Европейского совета, один из основателей партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.