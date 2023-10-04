Анастасия Волочкова. Фото: u-f.ruЭпатажную Анастасию Волочкову требуют привлечь к административной ответственности за недавнее фото, на котором бывшая прима Большого театра подняла ногу на памятник.
В России призывают наказать Волочкову за осквернение памятника ВОВ: “Ум покинул этого человека навсегда”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Баумгартен
Лахудра драная....
Ответить
17 час.
MS
Miki Samuels
А кто их пиарит, и зачем? Милохины, Киркоровы и т.д. Кто-то выйдит на улицу, снимет штаны и начнёт... – и что, об этом нужно теперь в новостях писать? Нельзя же глупости освещать, поощиряя их. Штраф или в дурку для получение справки или другого документа предупреждающего подобные действия в дальнейшем без освещения этого в сми и пропаганды нездорового поведения. Те кому нужно, скверну найдут везде, зайдут на сайт, посмотря боевик или тупую комедию. Но СМИ – это же уже не развлекательный контент. Их тоже нужно как-то регулировать.
Ответить
14 час.
ОГ
Ольга Городищенская
Больная женщина...... У курицы мозгов больше.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии