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В России призывают наказать Волочкову за осквернение памятника ВОВ: “Ум покинул этого человека навсегда”

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Комментарии
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Александр Баумгартен
Лахудра драная....
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17 час.
MS
Miki Samuels
А кто их пиарит, и зачем? Милохины, Киркоровы и т.д. Кто-то выйдит на улицу, снимет штаны и начнёт... – и что, об этом нужно теперь в новостях писать? Нельзя же глупости освещать, поощиряя их. Штраф или в дурку для получение справки или другого документа предупреждающего подобные действия в дальнейшем без освещения этого в сми и пропаганды нездорового поведения. Те кому нужно, скверну найдут везде, зайдут на сайт, посмотря боевик или тупую комедию. Но СМИ – это же уже не развлекательный контент. Их тоже нужно как-то регулировать.
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14 час.
ОГ
Ольга Городищенская
Больная женщина...... У курицы мозгов больше.
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14 час.

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