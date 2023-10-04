В России призывают наказать Волочкову за осквернение памятника ВОВ: “Ум покинул этого человека навсегда”

MS

Miki Samuels

А кто их пиарит, и зачем? Милохины, Киркоровы и т.д. Кто-то выйдит на улицу, снимет штаны и начнёт... – и что, об этом нужно теперь в новостях писать? Нельзя же глупости освещать, поощиряя их. Штраф или в дурку для получение справки или другого документа предупреждающего подобные действия в дальнейшем без освещения этого в сми и пропаганды нездорового поведения. Те кому нужно, скверну найдут везде, зайдут на сайт, посмотря боевик или тупую комедию. Но СМИ – это же уже не развлекательный контент. Их тоже нужно как-то регулировать.