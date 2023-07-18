В Тихом океане спасли рыбака с собакой, пропавших три месяца назад

Все это время мужчина и его питомец питались сырой рыбой и пили дождевую воду.51-летний рыбак из Сиднея Тим Шеддок и его собака Белла были найдены живыми на потерявшей управление лодке посреди Тихого океана спустя три месяца после их исчезновения.