Сыр из кефира. Вкуснейший творожный сыр в домашних условиях из кефира — рецепт простого приготовления без варки

Нежный сыр, который без добавок если, то я даже использовала в приготовлении крема для торта. Ну а с зеленью и специями — это вкуснейшая намазка на хлеб и бутерброды получаются просто объедение:) Делать домашний сыр можно из обычного кефира и я расскажу всё в этом рецепте.