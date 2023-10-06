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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сыр из кефира. Вкуснейший творожный сыр в домашних условиях из кефира — рецепт простого приготовления без варки

Нежный сыр, который без добавок если, то я даже использовала в приготовлении крема для торта. Ну а с зеленью и специями — это вкуснейшая намазка на хлеб и бутерброды получаются просто объедение:) Делать домашний сыр можно из обычного кефира и я расскажу всё в этом рецепте.

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