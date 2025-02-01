Порция демотиваторов на субботний день

А теперь — отличная коллекция прикольных демотиваторов, чтобы этот субботний день сопровождался улыбками и хорошим настроением! Сегодня в выпуске: про электронный замок, про добрые советы, про смутные времена, про ленивую Мэри, про недорогой лифтинг и многое другое! .