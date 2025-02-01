Смехотерапия
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Смехотерапия

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  • Иван Иванович Иванов
    Прэлестно!Порция демотивато...
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  • Silver Kont
    Рабочая метода....Муженёк на час

Порция демотиваторов на субботний день

Порция демотиваторов на субботний день

А теперь — отличная коллекция прикольных демотиваторов, чтобы этот субботний день сопровождался улыбками и хорошим настроением! Сегодня в выпуске: про электронный замок, про добрые советы, про смутные времена, про ленивую Мэри, про недорогой лифтинг и многое другое!  .

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Иван Иванович Иванов
Прэлестно!
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