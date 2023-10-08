Чжэнчжоу (WTA). 1-й круг. Шнайдер поборется с Цуренко, Циньвэнь Чжэн – с Володько

Сетка турнира здесь. Bank of Communications Zhengzhou Open Чжэнчжоу, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Первый круг Диана Шнайдер (Россия) – Леся Цуренко (Украина) Нао Хибино (Япония) – Донна Векич (Хорватия) Лючия Бронцетти (Италия) – Ханью Гуо (Китай) Моюка Учиджима (Япония) – Жасмин Паолини (Италия) Катерина Володько (Украина) – Циньвэнь Чжэн (Китай) Ангелина Калинина (Украина) – Эллен Перес (Австралия) .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Долгие и благие лета нашему президенту». Навка поздравила Путина с днем рождения
- Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»
- Президент «Урала» Иванов о 90-х: «Не скажу, что это было черное время. Тяжелое, но интересное. Страна перестроилась, появилось много возможностей»
Свежие комментарии