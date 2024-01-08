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Бербок: Германия больше не будет возражать против поставок Eurofighter Эр-Рияду

Бербок: Германия больше не будет возражать против поставок Eurofighter Эр-Рияду

Берлин больше не будет возражать против поставок боевых самолетов Eurofighter Эр-Рияду. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступила руководитель немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок.

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