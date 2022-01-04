Бумажный паспорт или смарт-карта: в МВД рассказали о возможных вариантах

В пресс-центре МВД России рассказали, что при получении цифрового документа, удостоверяющего личность — пластиковой карты с электронным носителем информации, — бумажный паспорт заявителя будет аннулироваться.
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