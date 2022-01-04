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Бумажный паспорт или смарт-карта: в МВД рассказали о возможных вариантах

Бумажный паспорт или смарт-карта: в МВД рассказали о возможных вариантах

В пресс-центре МВД России рассказали, что при получении цифрового документа, удостоверяющего личность —  пластиковой карты с электронным носителем информации, — бумажный паспорт заявителя будет аннулироваться.

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