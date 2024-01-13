На Кубе назвали удары США по Йемену поощрением геноцида в секторе Газа

Sgt Lee Goddard/UK MOD/Handout via REUTERS МИД Кубы осудил удары США по хуситам в Йемене. Глава ведомства Бруно Родригес Паррилья в соцсети X (бывшийTwitter) отметил, что подобные действия поощряют геноцид в секторе Газа.
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