Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Румыния по приказу Лондона разворачивает тренировочную базу ВСУ – для штурма Крыма?

Румыния по приказу Лондона разворачивает тренировочную базу ВСУ – для штурма Крыма?

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к румынскому парламенту с просьбой одобрить участие румынской армии в миссии НАТО по обучению украинских морпехов на 71-й авиабазе Турзий, а также выделение для этих целей 100 военнослужащих румынской армии.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
значит, и для всей Европы», – сказал он. Он также сообщил, что планирует провести еще один международный саммит мира в ноябре, где хочет представить свое видение прекращения войны, а также намерен пригласить на саммит Россию. Российское вторжение в Украину продолжается уже более 30 месяцев. В настоящее время Киев контролирует часть Курской области России, в то время как Москва продолжает свои усилия по продвижению на востоке Украины. Зеленский заявил на ежегодном заседании Крымской платформы, что считает важным, чтобы Киев представил свой план союзникам до предстоящего второго международного саммита мира. Он хочет организовать его в конце этого года.
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18 час.
Liudmila Kosteley
680 / 5 000 В мае президент России Владимир Путин выразил поддержку мирным предложениям Китая, а в сентябре предложил Китаю, Бразилии и Индии выступить в качестве посредников в возможных мирных переговорах по Украине. План Китая из двенадцати пунктов, представленный в начале войны, был встречен прохладно как в Киеве, так и в Соединенных Штатах. Вашингтон заявил, что Китай пытается представить себя миротворцем, но его предложение отражает «ложный нарратив» России, в то время как Китай не может осудить вторжение России в Украину. В мирных предложениях Зеленского доминируют требования вывода всех российских войск с территории Украины, восстановления границ по состоянию 1991 года и вывод об ответственности России за свои действия на Украине.
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17 час.
Юрий Золотарев
Румыны!! ССУКИ!! Вам мало надрали очко в Великую Отечественную? Снова хотите?? Обеспечим!
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15 час.

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