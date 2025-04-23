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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эл Хорфорд: «Не уверен в мотивах игроков «Орландо» в действиях против Тейтума. Это вышло за пределы игры»

Эл Хорфорд: «Не уверен в мотивах игроков «Орландо» в действиях против Тейтума. Это вышло за пределы игры»

Джейсон Тейтум получил травму запястья после падения в результате столкновения с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и центровым Уэнделлом Картером в воздухе.

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