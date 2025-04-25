Вадим Андрюхин: «Не так давно мы сами дали повод Западу для искажения истории»

«Чтобы успешно противостоять нашим врагам в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, нам прежде всего следует быть последовательным в отстаивании исторической правды и самого нашего прошлого», — считает главный редактор газеты «Новое дело» Вадим Андрюхин, размышляя о том, что необходимо сделать для защиты исторической правды и сохранения духовного единства нашего народа.