«Глубинное государство» Америки планирует убить Дональда Трампа?

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц на днях сделал шокирующее заявление о том, что в США действуют «по меньшей мере пять известных групп убийц, планирующих убийство Дональда Трампа».
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