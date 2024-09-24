Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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«Глубинное государство» Америки планирует убить Дональда Трампа?

«Глубинное государство» Америки планирует убить Дональда Трампа?

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц на днях сделал шокирующее заявление о том, что в США действуют «по меньшей мере пять известных групп убийц, планирующих убийство Дональда Трампа».

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