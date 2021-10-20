mkset

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В Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров «Мир» и «Галерея ART»

В Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров «Мир» и «Галерея ART»

В Уфе, как сообщают очевидцы, были эвакуированы два торговых центра, а именно «Мир» и Галерея ART. За дополнительной информацией Mkset обратился в пресс-службу МЧС Башкирии, где нам сообщили, что сообщения об эвакуации им действительно поступали.

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