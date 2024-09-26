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Царьград

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Премьер-министр Польши Туск обвинил бобров в крупных наводнениях

Премьер-министр Польши Туск обвинил бобров в крупных наводнениях

Польские власти посчитали бобров виноватыми в наводнениях в стране, так как они наносят вред дамбам.На заседании кризисного штаба премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о том, что они приняли решение о контроле мест обитания грызунов.

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