Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаБаранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к КрымуГлава МИД Великобритании заявил, что флот Ее Величества «продолжит совершать проходы через украинские воды».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовЕсли торпеду в борт засандалить, то скорее всего в порт за "ноздрю" тащить буксиром уже не придется. 533 мм противокорабельная торпеда имеет боевую часть кг этак от 550 до 750, при чем это не обычный тротил а МВС(морская взрывная смесь) в тротиловом эквиваленте 1:3. То есть минимум 1,5 тонн тратила! Эсминец типа Defender просто перестанет быть единым целым, борьба за живучесть его будет невозможной и он просто потонет как чугунная болванка. А если это будет что то типа голландского фрегата, то у личного состава этого корабля спастись не будет шансов ни каких и ни у кого. Для авианосца типа "Форестол" достаточно 3-х таких торпед. А противокорабельные ракеты, так еще в 1983 году англичане потеряли при Фолклендах свой эсминец, в борт которого попала уже тогда устаревшая ракета "Экзосет" производства Франции, кстати ракета то и не взорвалась, а просто запалила машинное отделение и пост управления ГЭУ эсминца. Англосаксы тогда не долго мучились, потонул на хер этот эсминец, а назывался он "Шефилд". Я тогда еще в Училище учился и на кафедрах БСФ(боевые средства флота) и живучести эту англосаксонскую заляпуху с угроблением боевого корабля весьма тщательно изучали. Так, что у англосаксов, если такое случится, память можно будет и освежить. Все от них зависит. Как говорится - каждый кузнец кует свой пизд..ц!Комментировать
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