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Курские новости

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Жители Курской области просят уточнить порядок компенсаций за разрушения

Жители Курской области просят уточнить порядок компенсаций за разрушения

Жители Курской области просят пересмотреть сумму компенсации за разрушенное жильё — сейчас она составляет 9 тысяч рублей за квадратный метр, что не покрывает реальные расходы на восстановление.

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