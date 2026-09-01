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Царьград

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Юрский впечатлил зрителей сценой с магической сменой рубашек

Юрский впечатлил зрителей сценой с магической сменой рубашек

В эпизоде с участием Сергея Юрского герой дяди Мити произносит фразу про потоп, а его рубашка странным образом меняет окраску дважды в течение сцены, добавляя неожиданный элемент к драматическому моменту с плачущими женщинами.

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