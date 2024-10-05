Архангельск присоединился к марафону «Служение»

Муниципальная служба и работа в муниципальных учреждениях – это возможность направить свои силы на развитие родного городаПочётно служить интересам жителей и содействовать реализации федеральных задач, которые ставит Президент России Владимир Путин — об этом рассказала глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Николай Боровиков.
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