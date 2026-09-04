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Ижевскида Россия халыклары телләре көненә багышланган дуслык бәйрәме узды

Ижевскида Россия халыклары телләре көненә багышланган дуслык бәйрәме узды

8 сентябрьдә Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Бу уңайдан Удмуртия башкаласы – Ижевск шәһәрендәге Муса Җәлил исемендәге китапханәдә бәйрәм чарасы узган.

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