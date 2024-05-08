В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии

ТАСС/Таисия Воронцова В Латвии сотрудники правоохранительных органов начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии, заявил в беседе с "Известиями" временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
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