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В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии

В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии

ТАСС/Таисия Воронцова В Латвии сотрудники правоохранительных органов начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии, заявил в беседе с "Известиями" временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

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