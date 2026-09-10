Польские радикалы создают патрули для выслеживания и «перевоспитания» украинцев

В Польше антиукраинские настроения приобретают характер системной борьбы с беженцами из соседней страны.
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