Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде предрекли введение санкций для препятствования переизбранию Зеленского

В Раде предрекли введение санкций для препятствования переизбранию Зеленского

Против окружения президента Украины Владимира Зеленского будут вводить санкции перед выборами, чтобы не дать украинскому лидеру переизбраться, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

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