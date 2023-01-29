Форвард «Сан-Хосе» Кутюр впервые набрал 5 очков в матче НХЛ – 2+3 против «Питтсбурга»

Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр впервые набрал 5 очков в матче НХЛ – 2+3 против «Питтсбурга». Капитан «Шаркс» установил личный рекорд в матче регулярного чемпионата с «Пингвинс» (6:4) и был признан 1-й звездой.
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