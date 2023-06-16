Военное обозрение

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Минобороны сообщило о выплате денежных вознаграждений за уничтоженную технику ВСУ более 10 тысячам российских военнослужащих

Минобороны сообщило о выплате денежных вознаграждений за уничтоженную технику ВСУ более 10 тысячам российских военнослужащих

Министерство обороны опровергло сообщения некоторых ресурсов об отсутствии обещанных выплат российским военнослужащим за уничтоженную военную технику противника.

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