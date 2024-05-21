После того, как посол Ирана в Минске Алиреза Санеи не стал обвинять в гибели Эбрахима Раиси внешние силы, и заявил, что вертолёт с руководителями Иранской республики упал из-за плохих метеоусловий - это вроде бы стало самой очевидной версией трагедии.
Кто следующий - Орбан или уже сразу Путин?
Комментарии
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карюкалов вячеслав
...череда"случайностей"...
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18 час.
Sergey Aleksandrychev
Какие "те же методы"? Террористические? Самим превратиться в этих нелюдей? Нет уж, увольте.
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18 час.
карюкалов вячеслав
Эти ребята применяют свои методы.
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17 час.
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