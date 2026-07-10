В Тамбове продолжается борьба с сорной растительностью

В Тамбове продолжается покос сорной растительности. Работы проводятся ежедневно. Это необходимо не только для придания эстетичного вида общественным пространствам, но и для обеспечения безопасности - регулярное скашивание травы помогает предотвращать пожароопасные ситуации.