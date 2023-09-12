Ранее Павел Прилучный всегда держал подробности своих романов в тайне от любопытных фанатов, и им приходилось по крупицам собирать общую картину того, что происходило в жизни "Мажора".
"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему
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лл
лина любимцева
Потерялся Павел.... печально. Такой красивый и талантливый....
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21 час.
ирина игнатова
Насчет "красоты" Прилучного - вопрос спорный. Вид такой, что как будто вчера из пекла (ада) выскочил. Тут правда дело вкуса - кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик. Наверное талантливый, раз востребованный такой, хотя и Оля Бузова -тоже востребованная. Павел "подрос", "возмужал", пора начинать вывалить личную жизнь на всеобщее то ли обозрение, то ли посмешище, подогревать, что называется, интерес, дабы даже ночью, во сне, не забывали его то ли персону, то ли парсуну.
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19 час.
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