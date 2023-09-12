"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему

ирина игнатова

Насчет "красоты" Прилучного - вопрос спорный. Вид такой, что как будто вчера из пекла (ада) выскочил. Тут правда дело вкуса - кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик. Наверное талантливый, раз востребованный такой, хотя и Оля Бузова -тоже востребованная. Павел "подрос", "возмужал", пора начинать вывалить личную жизнь на всеобщее то ли обозрение, то ли посмешище, подогревать, что называется, интерес, дабы даже ночью, во сне, не забывали его то ли персону, то ли парсуну.