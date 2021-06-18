Европа смирилась с независимостью России

Сергей ЕПолитикаЕвропа смирилась с независимостью России Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую стратегию ЕС по развитию отношений с Россией.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikЧтобы Европа не наглела по отношению к России, ей время от времени надо давать пендыля под зад.TFTatyana FedotovaНужно дать наконец "пенделя" основным подстрекателям всех войн и беззаконий в мире. Речь идет о США и Англии. Этих заткнуть и остальные заткнуться. Этих остальных эти сволочи натравливают. Хватит ждать пока нас опять как в 1941 начнут уничтожать. На их территории должна быть теперь война. Пусть теперь они пострадают. Заслужили. Наше небо и границы нужно закрыть наглухо, чтобы ни одна сволочь не залетела. И всех сволочей из России туда к ним выкинуть. Пусть подыхают за компанию с теми, кому зад лизали.абрам вербинДумаете, она начнётся сама собой? Возможно. пендюки, похоже, до неё скоро доиграются.TFTatyana FedotovaДоиграются.абрам вербинИдут к этому.TFTatyana FedotovaДурная голова ногам покоя не даёт.абрам вербинИ никогда не даст.:( Пока голова дурна.Валентина ЛОпять этот бордель вылез из жопес, уже давно пора понять Россию не сломить.SMSergey MosyaginКакое то словоблудие...Все больше сомнений в адекватности боррелей, столбергов, псаков и т.д. Может это просто не наш стиль? Ну смешные они, как будто инопланетяне-дети должны рожаться от однополых браков, смерть наркомана афроафриканца-трагедия на весь мир, девчушка из Швеции- пророк экологии, Навальные- герой дерьмократии, а Россия, Китай, Иран и т.д. не имеют права на развитие и должны жить по законам псевдодемократии...А Югославия, Косово, Ливия и т.д. -совесть их не волнует...Кровь и страдания от их демократии и желание хватать все-например, нефть Сирии, газ России и т.д.Johann H246fnerКомментировать
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