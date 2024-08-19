В Красноярском крае раскрыли убийство мужчины 23-летней давности

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Раскрыто убийство 45-летнего мужчины, совершенное в 2001 году в поселке Березовка Красноярского края, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
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