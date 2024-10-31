Это будет чёрная комедия: Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление и наказание» в Краснодарском крае

Это будет чёрная комедия: Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление и наказание» в Краснодарском краеСербский режиссёр Эмир Кустурица анонсировал съёмки фильма по роману Достоевского в Краснодарском крае.
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