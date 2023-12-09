ВСУ боятся стрелковых боев и сдаются в плен в районе Артемовска

REUTERS/Kuba Stezycki Украинские военные уклоняются от стрелковых боев и все чаще отступают или сдаются в плен под Артемовском, рассказал ТАСС командир бригады "Север V", входящей в состав добровольческого штурмового копуса.
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