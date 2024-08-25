Основатель Telegram Дуров задержан в Париже, ему грозит до 20 лет заключения

В ночь на 25 августа 2024 года мир облетела шокирующая новость: Павел Дуров, создатель крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" и популярного мессенджера Telegram, был задержан в аэропорту Ле-Бурже по прибытии из Азербайджана.