Основатель Telegram Дуров задержан в Париже, ему грозит до 20 лет заключения

В ночь на 25 августа 2024 года мир облетела шокирующая новость: Павел Дуров, создатель крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте" и популярного мессенджера Telegram, был задержан в аэропорту Ле-Бурже по прибытии из Азербайджана.
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