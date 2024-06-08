Hamster Kombat: феномен хомяка-криптобизнесмена Елена ГалицкаяВесной этого года в мессенджере Telegram появилась новая игра — Hamster Kombat, которая за считаные месяцы завоевала сердца миллионов пользователей по всему миру.
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