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Сейвы Торопа, пятка Кассьерры и гол Соболева: «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России, ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Сейвы Торопа, пятка Кассьерры и гол Соболева: «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России, ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Хотя Марко Николич выставил основной состав, москвичи, как и в последних двух турах РПЛ, вновь выглядели невразумительно в атаке и нанесли лишь два удара в створ чужих ворот.

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