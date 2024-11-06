Сейвы Торопа, пятка Кассьерры и гол Соболева: «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России, ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Хотя Марко Николич выставил основной состав, москвичи, как и в последних двух турах РПЛ, вновь выглядели невразумительно в атаке и нанесли лишь два удара в створ чужих ворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии