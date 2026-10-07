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Царьград

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Дэвид Груш: военные США уничтожили рептилоидов с НЛО

Дэвид Груш: военные США уничтожили рептилоидов с НЛО

Бывший сотрудник разведки США Дэвид Груш внес сенсационное заявление: американские военные уничтожили рептилоидов, выживших после крушения НЛО.

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