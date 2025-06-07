Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с учетом прозвучавших в ходе встречи замечаний.
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