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Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов

Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с учетом прозвучавших в ходе встречи замечаний.

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