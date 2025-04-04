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Царьград

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Уйдите достойно! Киев запретил боевикам ВСУ сдаваться в плен в Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Уйдите достойно! Киев запретил боевикам ВСУ сдаваться в плен в Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинское командование даже не обещает окружённым и заблокированным боевикам ВСУ подкрепление в ближайшее время, потому как израсходованы все военные резервы.

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