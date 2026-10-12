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Сбербанк попросил суд признать «Евротранс» банкротом

Сбербанк 12 октября подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом компанию «Евротранс», оператора сети АЗС «Трасса», следует из картотеки арбитражных дел.

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