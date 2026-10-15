На Украине начаты уголовные дела против жителей села Горск, присоединившихся к российской армии. Суд приговорил Василия Брожко к 15 годам тюрьмы, Николай Прус также обвиняется.
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